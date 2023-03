La Ley del Montes | El “Nicolasgate”

A una campaña presidencial no pueden ingresar cientos de millones de pesos de manera informal o por la puerta de atrás. La experiencia del llamado proceso 8.000, protagonizada por el cartel de Cali y la campaña presidencial de Ernesto Samper, debió dejar múltiples enseñanzas, entre ellas la de blindar a los candidatos del ingreso de dineros procedentes de donantes de dudosa reputación.

Toda campaña presidencial debe extremar las medidas para que los recursos que se administren sean no solo contabilizados, sino rastreados hasta el último centavo. El diputado Nicolás Petro, hijo del candidato favorito de las encuestas y hombre de su absoluta confianza, pues se trata de su hijo mayor, debía saberlo.

Nadie mejor que Nicolás Petro sabía cuál era el destino final de esos dineros. No se trataba –¡obvio que no!– de una donación a título personal. En una campaña presidencial no hay aportes altruistas. De manera que el destinatario final de esos dineros no podía ser Nicolás Petro, sino su padre, el futuro presidente. No solo Nicolás Petro deberá explicar el origen y el destino de los dineros recibidos, sino quiénes se habrían beneficiado con los mismos.