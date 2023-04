La Ley del Montes | ¿Cómo le fue a Petro con Biden?

Interceder ante Estados Unidos por el régimen de Nicolás Maduro fue una mala decisión. Punto. Prueba de ello es que más demoró Gustavo Petro en aterrizar en Bogotá, que el gobierno de Biden en hacerle saber que Venezuela seguirá recibiendo el mismo trato que recibe desde que el chavismo llegó al poder.

Una cosa es que Colombia haya decidido restablecer relaciones diplomáticas y comerciales con Maduro y otra cosa muy distinta es pretender que Estados Unidos lo haga. Biden fue muy claro y contundente con Petro: mientras no haya garantías para la oposición, no se respeten los Derechos Humanos y no haya elecciones transparentes, Estados Unidos no levantará las sanciones económicas y comerciales que pesan contra el régimen de Maduro, incluyendo los embargos a las cuentas oficiales.

Comprar la teoría del “bloqueo económico” como causa de la crisis venezolana es no solo ponerse la camiseta de Maduro, sino desconocer todo un entramado de corrupción que ha vuelto multimillonarios no solo a Maduro sino también a sus amigos.

Llama la atención que Petro insista en su benevolencia con Maduro, al tiempo que ignora la cascada de denuncias que hay en contra del régimen chavista por violación a los Derechos Humanos y falta de garantías a la oposición. Estados Unidos, sin duda, tomó atenta nota de esta inoportuna y desafortunada insistencia de Petro a favor de Maduro.