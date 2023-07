La ley del Montes | ¡Arrancó el ‘Nicolasgate’…!

En dicho audios –revelados por Semana– Benedetti se despacha contra el gobierno y contra Sarabia: “Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (…) Y ayer el presidente: no, no, es que tengo afán. Ajá, marica, yo hice 100 reuniones (…) 15.000 millones de pesos. Es más, si no es por mi, no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente. Pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, no se…”.

En otros de los audios, Benedetti también explota contra Laura Sarabia: “(…) Uno también explota. Es que se pasan de calidad. Yo fui el que organizó todos los votos, hijueputa, en la Costa. Todos, hijueputa, sin que pusieran un peso. ¿Quién ve eso ahora? Nada. ¿O es que quieren que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata. No me jodan la hijueputa vida, Laura…”.

La pregunta del entonces embajador Benedetti es ahora mucho más pertinente: ¿Quién fue el que puso la plata? Esa pregunta debe ser resuelta.