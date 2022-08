La ley del Montes | Agenda Caribe para Petro

En La Profecía, la célebre canción vallenata, Julio Oñate Martínez, su autor, llama la atención acerca de la expansión del desierto de La Guajira sobre el Cesar: “Alerta, alerta, vallenatos / miren que ahí viene La Guajira / lo comentaba Pedro Castro, lo comentaba Pedro Castro / que el gran desierto se avecina...” Pues bien, ese desierto ya no solo amenaza al Cesar, sino a toda la región. En efecto, el listado de daños ambientales que padece es interminable: deforestación y tala de bosques en la Sierra Nevada de Santa Marta, construcción indiscriminada en zonas costeras en Bolívar, Sucre y Atlántico, práctica de minería ilegal en el sur de Bolívar y el Bajo Cauca, destrucción de manglares por obras de infraestructura en la Ciénaga Grande de Santa Marta, inundaciones inclementes en La Mojana y ciénagas a punto de desaparecer, como la de La Zapatosa. No hay departamento de la región que no presente hoy una tragedia medioambiental, que es uno de los asuntos prioritarios en la agenda del nuevo presidente.