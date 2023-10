Si hay gas para 7 años, ¿por qué hubo un racionamiento en el Caribe?: Name

Recordó aquí el legislador independiente que hace unos días y de un momento a otro, "que es lo más grave, Canacol le informa al país que va a tener restricciones en sus servicios, y esta es la misma empresa allanada por la SIC por presuntos malos manejos, y esta empresa el 8 de agosto dice que no va a poder cumplir y se queda la industria sin gas, y eso perjudica a nuestros agricultores porque no se pueden fabricar fertilizantes sin gas".

Alertó al respecto Name que en el país "tenemos gas para 7,2 años según un informe de diciembre pasado, eso es una alerta para que exploremos más gas y que los descubrimientos costa afuera sean una realidad para que no nos vayamos a quedar sin gas, porque el gas de la regasificadora, importado, está en 20 dólares mientras el gas nuestro está en 6 dólares".

Y cuestionó en este aparte: "¿Si tenemos gas para 7 años, cómo es posible que tuviéramos un racionamiento en el Caribe? Además está empresa no cumple con las obras sociales, Canacol, y empiezan a racionar el gas, eso no es serio, y no es posible que no haya una investigación abierta por este caso".

Concluyó que "la demanda total de la Costa son 380 millones de tu diarios, Canacol tiene el 8 por ciento del total de las reservas y tiene en contratación 383 millones de pies cúbicos diarios en contratos, y es un delito salir a vender lo que uno no tiene, pero la UPME dice que son 225 millones de pies cúbicos y la producción está en 163 millones de pies cúbicos, ¿quién miente aquí? Si le hacen un auditoría a Canacol viene el próximo gran escándalo de este país y transnacional, porque también se afecta a los inversionistas en Canadá".