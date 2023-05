“Se debe a ella”: Ocampo responsabiliza a Corcho por crisis política

“Comenzamos con una coyuntura económica muy compleja a nivel internacional, que se agudizó a nivel nacional con algunos anuncios de políticas de distinto orden. Entonces calmar los mercados y asegurar el financiamiento del Gobierno, incluyendo la aprobación de la reforma tributaria, fue una tarea compleja”, aseguró al diario capitalino.

Uno de los puntos más debatidos y polémicos en lo que va del gobierno Petro es la reforma a la Salud, la cual se debate en el Congreso. Según el exministro Ocampo fue uno de los factores que generó grandes diferencias entre los miembros del gabinete y la señala que la crisis política se le debe a la exministra Carolina Corcho.

“Dije que no cuando creía que tenía que decir que no. No conté las veces que lo hice y francamente no quiero hacerlo. La reforma de la salud fue el tema más complejo y lamento que los puntos de vista que expusimos varios miembros del gabinete no se tuvieran en cuenta. Incluso el presidente Petro dijo que sí, que tendríamos un régimen mixto, pero ello no se reflejó en el texto que presentó la ministra Corcho. Las discusiones posteriores también mostraron la dificultad que tenía para llegar a acuerdos de distinta naturaleza. Y uno puede decirlo con claridad: esta crisis política se le debe a ella”.