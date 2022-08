“Es absurdo”: Robledo sobre la propuesta de minenergía de no buscar más gas

El excongresista colombiano Jorge Robledo lanzó duras críticas al gobierno de Gustavo Petro ante la polémica que desató el anuncio de la ministra de Energía, Irene Vélez, de no buscar más gas en Colombia.

El exsenador solicitó al petrismo “dejar el populismo” debido a que “ya consiguieron los votos que necesitaban para ganar las elecciones”.

Es importante destacar que la funcionaria Vélez aseguró en medios de comunicación que el Estado colombiano no continuaría firmando contratos de exploración y en caso de que las reservas fueran insuficientes para el autoabastecimiento, las soluciones podrían ser conectarse con otros países como Venezuela.

"Eso es una cosa que ya se dijo en campaña y es algo a lo cual le vamos a cumplir a la ciudadanía, la ciudadanía votó por la justicia ambiental la ciudadanía, votó por cuidar la casa grande. Ahora vamos a cuidar la seguridad energética", dijo a Blu Radio.

Por ello, el líder político del partido Dignidad catalogó el anuncio de “un absurdo” debido a que los efectos de la decisión podrían sentirse con mayor fuerza en los hogares de las clases populares del país.

“De las cosas más absurdas e irresponsables que he oído en mi vida, lo dijo la ministra Irene Vélez amplificando lo dicho por el presidente Gustavo Petro. Y es que, Colombia no va a buscar más gas. Esto a pesar de que el gas se está acabando. Bueno, resulta que el gas es el combustible de la cocina de los pobres y no hay combustible más barato que ese. También el gas es muy importante en el uso industrial en muchísimos productos. Y dijo entonces que eso no tenía problema porque ellos iban a sustituir el gas por energía solar. Eso es más absurdo todavía señora ministra. No hay capacidad de generar energía solar suficiente para respaldar ese gas. Además esa energía solar es carísima y si se cocina con eso pues eso va a ir a la tarifa de la electricidad de los pobres de Colombia”.

Insistió: “Es falaz decir que se puede reemplazar con energía solar y absurdo proponer importarlo”.

El líder político además explicó que “no es cierto que Colombia aporte en exceso CO2 a la atmósfera. Y menos el gas que es de los combustibles fósiles que menos CO2 produce. No resiste un minuto de análisis (…) les pido por favor corrijan, no le hagan ese daño al país”.