Todavía no hay ponencias para las reformas: presidente del Congreso

“El Congreso tiene una dinámica y ella exige un trámite y unos tiempos, ahora no podemos desesperarnos para ir a hacer a la carrera lo que no se ha hecho o lo que se ha dejado de hacer, o lo que se quiere hacer. Todo requiere un ritmo, acá no tenemos todavía ponencias definitivas para plenarias por lo que en el caso de la reforma pensional por ejemplo, que ya tiene primer debate en la Comisión Séptima (del Senado), pueda llevarse hasta tanto haya ponencia registrada”, explicó el jefe del Capitolio.