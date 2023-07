“Lo que proponemos tiene dos pilares: la justicia ambiental y social”: Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, entregó en la tarde de este jueves desde el Salón Elíptico del Congreso un discurso antes de que se iniciara oficialmente el segundo periodo legislativo del año.

En este sentido, el mandatario aseguró que "estas sesiones prometen ser intensas, interesantes. Creo que como ocurrió en el periodo pasado cada uno debe ser consciente que el congreso está discutiendo los temas neurálgicos que afectan a la cotidianidad, la salud, las pensiones, las condiciones laborales. Las circunstancias que hacen un mejor vivir o todo lo contrario".

"No está debatiendo leyes inocuas. Es importante por lo menos tener claro la posición del Gobierno, que es lo que pretende, para donde va. El prejuicio no lleva sino a una muy mala política", agregó.

De acuerdo con el mandatario, la calidad de vida de la humanidad empezará a disminuir en los próximos años por temas relacionados con el cambio climático.

"Quizás para nosotros la vida era una rutina, la vida permanecerá por tiempos eternos y resulta que así hoy no es. Esa mentalidad ya no existe. Los paradigmas han cambiado. Me atrevo afirmar que la humanidad no será igual en los próximos años", indicó.

Además, aseguró que "el verano más caliente se está viviendo de los últimos 120.000 años. La sequia está al sur, Montevideo se quedó sin agua, China tiene temperaturas de 51 grados. Y ahora viene sobre nosotros El Niño combinado con la temperatura alta del planeta".

Renglón seguido, Petro explicó que su Gobierno tiene dos prioridades: la justicia social y la ambiental.

"El camino que proponemos tiene dos pilares: la justicia ambiental y la justicia social", dijo.

El mandatario aseguró que ha encontrado problemas para llevar a cabo estos proyectos.

"Nos hemos encontrado con una lucha. Que no es tan fácil. Nos hemos dado cuenta de luchas al interior del Estado. En justicia ambiental me gustaría hablar del cambio climático. Descarbonizar la economía en todo el planeta", aseguró.

Además, señaló que se deben cambiar "las energías fósiles o sucias hacia energías limpias enfocadas en el sol, viento y agua".

"La economía descarbonizada tiene que prometer, tiene que generar una esperanza en la sociedad, tiene que construir un concepto para que todos sepan que allí todo será más próspero", explicó.

“En transición energética tenemos unos datos, se ha debatido aquí, me ha costado una ministra excelente (Irene Vélez)”, agregó.

En su intervención, el presidente explicó que junto al ministerio de Minas lleva adelante un proyecto llamado Comunidades Energéticas, que consiste en instalar paneles solares en los hogares que le permiten a las familias reducir sus tarifas.

"Con ayuda del Estado una familia será generadora de energía en Colombia", argumentó.

Petróleo y carbón

"Al Congreso le digo, la demanda del petróleo y el carbón va a caer permanentemente en los próximos años, y ya cayó este año, y no es por capricho de Petro, es por la realidad del mundo, no es Petro, es el mundo. (...) Los contratos de exploración en Colombia se los han dando los gobernantes a sus cómplices políticos. Paulatinamente la demanda de petróleo y carbón va a caer. La pregunta es cómo reemplazar y transitar a otro modelo económico".

"Los contratos de exploración, en general, en Colombia se han usado para especular, se lo han dado al amigo político, al amigo familiar, para que lo venda y lo revenda y no hay un metro cuadrado de exploración. Son regalos de los gobernantes a sus cómplices".

Turismo

“El crecimiento del turismo ha sido sustancial, en la medida en que Colombia se abre al mundo, en la medida en que vamos a África, en la medida en que abrimos relaciones con el mundo árabe, y hemos estrechado relaciones con Europa, y nos invitan a sus palacios, en la medida en que logramos estrechar una relación con EEUU, en esa medida se ha venido mostrando el país de la belleza".

Reforma agraria

"No se ha podido desarrollar el capitalismo en Colombia porque no se ha hecho la Reforma Agraria".