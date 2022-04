“El Centro se reventó por sus inconsistencias”: Ingrid Betancourt

Sobre el encuentro con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el cual ha sido comentado durante los últimos ratificó que la conversación “no se trata para acordar alianzas”.

“Hay muchas cosas que me gustaría conversar con él, no hemos hablado desde mi liberación y me dijo que tenía información sobre cosas que habían sucedido durante mi secuestro (…) Yo estoy abierta a hablar con el expresidente, pero no voy a hacer ninguna Alianza, porque no se trata de alianzas. Se trata de ejercer el derecho a la libertad, yo no voy a aceptar que nos metan guetos ideológicos en dónde nos digan ‘usted está acá entonces no puede hablar con el de allá’ yo voy a hablar con todas las personas en Colombia y voy a buscar la manera de que los colombianos salgamos de esa polarización adicionalmente al expresidente Uribe yo le debo mi libertad y mi vida”.

Ingrid Betancourt resaltó que muchas de las críticas que recibe tanto en los debates como en las redes sociales, están cargadas de machismo en la política, porque “no es lo mismo ser un hombre en un debate que una mujer”.

“Colombia necesita por primera vez escuchar la otra cara de la moneda. El 50 % de los colombianos si somos mujeres y no hemos podido decir lo que pensamos de lo que está sucediendo. Aportar una visión de mujer es aportar otra manera de ver al mundo. Es entender que no se necesita matarnos para poder solucionar nuestros problemas. Es entender que la reconciliación es fundamental si queremos unir la familia colombiana para progresar”.

Señaló que en Colombia hasta la fecha se ha tenido una visión “muy patriarcal que ha hecho que seamos muy bueno en definir proyectos pero incapaces de ejecutar”. Explicó que la visión de mujer es de ejecución “desde el gobierno tenemos que asegurarnos que cada peso que le damos de nuestro bolsillo al herario público con los impuestos se puedan ver en cosas concretas: en la educación de nuestros niños, infraestructura, la calidad del agua, servicios de energía, en grandes proyectos de desarrollo para el país”.

A la hora de hablar sobre el futuro de su candidatura, fue muy clara: “Vamos a ir hasta el final en nuestra propuesta y lo digo con toda la responsabilidad con Colombia. Mi propuesta no es personalista yo lo que quiero es que llegue la persona idónea para cambiar a Colombia, sí soy yo entonces voy a ir hasta el final pero esperaría a que pudiéramos congregarnos y unir a muchos más colombianos”.

Agregó que si eso significa tomar decisiones la va a tomar.

Puntualizó que uno de sus principales retos es hacer realidad el sueño ferroviario del país, que según la candidata, es una asignatura pendiente.

“Tenemos que lograr que Colombia se interconecte a través de una gran red de ferrovias que nos permita que llegar a la costa sea fácil, económico y que no contamine. Que estar en el país signifique estar unidos en una concepción de Colombia que sea por el desarrollo

La aspirante presidencial de Verde Oxígeno comentó que en el país está inmerso en un sistema de corrupción al que “debemos hacerle jaque. No pudimos seguir viviendo como estamos viviendo mientras que tengamos corrupción, no tendremos cambio”.

“Vamos a ir tras los recursos que nos han robado para devolvérselos a Colombia. Implementaremos unas medidas en las que no solamente cogemos a los corruptos, sino que también recuperamos los recursos y castigados con sanciones. Tenemos que colocar la mano dura y decidida para que no nos tiemble en el momento de castigarlo tenemos que decir Desactivar tenemos que desestimular la posibilidad de robar eso lo llevaremos a todos los niveles es decir al nivel nacional y a todas las instituciones de Colombia”

Indicó que el 29 mayo espera que el país voté por la diferencia y “votar por la diferencia es hacerle jaque a la corrupción”.

Comentó que el país en vez de mejorar, “ha empeorado, y principalmente por la corrupción”.

"Hoy en día yo siento que la corrupción es generalizada, es decir se trata de un sistema en donde hay impunidad garantizada para los que roban. Se pueden dar en el lujo, incluso, de qué los acompañe los guardias de la cárcel para ir a hacer sus negocios a sus oficinas. Estamos en la sinvergüenceria”.

Explicó que la corrupción en mayor nivel, significa “más hambre a mayor nivel”.

“Nunca antes en Colombia habíamos tenido esta situación en donde la gente está pensando todos los días cuándo se levantan '¿el cómo voy a hacer yo para comer esta noche? ¿cómo le voy a garantizar yo a mis niños lo que les voy a dar de comer?' esto no lo habíamos visto desde hace muchísimos años, y es producto de la irresponsabilidad de nuestros gobernantes”.

Resaltó que Colombia es un país rico pero también con unos “ladrones muy eficientes y muy bien preparados, pero la mayoría de los colombianos somos honestos y esa honestidad es la que debemos empoderar”.