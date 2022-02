“Hay un tema que debe ser intocable que es la familia”: Katia Nule

Asimismo manifestó que en plena campaña electoral pueden tocarse diversos temas, pero hay algo "intocable" que es la familia, afirmó la esposa de Alejandro Char en su video.

“Yo entiendo que en las campañas políticas salen muchos temas, mucha información y yo sé porque esta no es mi primera campaña política y sé cómo funciona esto. Sin embargo, hay un tema que debe ser intocable que es la familia, me da mucho dolor que algunas personas utilicen esto y pasen por encima o quieran pasar por encima de nuestros sentimientos”, manifestó.

De otra parte, Katia Nule aprovechó para agradecer los mensajes de apoyo que ha recibido su familia en los últimos días: “Quiero agradecer los miles de mensajes de apoyo, de amor solidaridad, de fuerza y berraquera. Las personas que me conocen saben que toda esta información no me va a desestabilizar, no me va a afectar, no me va a quebrar, ni a mí ni a mi familia”.

Por último, invitó a los colombianos a no desviarse del objetivo que es seguir construyendo país. “Quiero invitar a todos los colombianos, a todos nuestros simpatizantes, a los que quieran vivir en un país de oportunidades que no nos desviemos, que no nos dejemos de concentrar, eso no nos sirve. Es gente que quiere que pensemos en otras cosas y perdamos el objetivo, vamos a trabajar con respeto porque Colombia merece respeto”, concluyó.