Petro se pronuncia sobre polémica por vivienda de Francia Márquez en Dapa

La vicepresidenta también se pronunció sobre la polémica a través de un en vivo en su cuenta oficial de Instagram. Aseguró que la lujosa propiedad en Dapa no fue comprada por ella, sino que vive bajo arrendamiento por cuestiones de seguridad.

Afirmó que debió abandonar el conjunto residencial en el que vivía porque intentaron ingresar en dos ocasiones.

“Decidí buscar otro lugar en el que pudiera vivir. Desde agosto hasta diciembre (del 2022) estuve buscando donde vivir y la gente me cerraba las puertas, nadie quería arrendarle una casa a la vicepresidenta. Una persona vio mi desespero porque tenía a mi familia encerrada en un apartamento y me ofreció su casa. Me la alquiló”, explicó Márquez.

Además, aprovechó para responder a la senadora María Fernanda Cabal, quien cuestionó en un tuit que “mientras el patrullero Víctor Javier Palechor murió desangrado porque no había helicóptero para sacarlo del Cauca y salvar su vida, ella usa ese medio de transporte para llegar a su casa en Dapa”.

“No tengo una casa de 5.000 millones (...). Amiga, cálmate porque ese veneno te hace daño. Sánate. El odio que llevas por la gente humilde es algo enfermizo en usted. Yo no estoy yendo a la casa de su madre a pedirle que me pague los servicios o el arriendo, yo lo hago con mi sueldo. (Vivir allá) no es un delito. El problema suyo es que una mujer como yo esté viviendo donde vive su familia”, contestó la vicepresidenta.