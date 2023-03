“Hablé con Nicolás sobre los rumores, me negó todo”: Petro sobre el escándalo

El mandatario colombiano explicó que dialogó con Petro Burgos quien negó el recibimiento de dineros de ‘el hombre Malboro’ y de ‘el Turco Hilsaca’, —ambos con antecedentes judiciales relacionados con narcotráfico— para la campaña presidencial que se llevó a cabo en 2022 y que fue revelado por Vásquez en ‘Semana’.

“Pero yo hablé con Nicolás sobre los rumores, me negó todo, ya estaba separado y después hablé con Day, que no me contó todo lo que ha aparecido en la prensa, pero es más o menos en esa línea. Era una separación, yo no quise interferir en eso, no me gusta, nunca en mis debates políticos me he metido en la vida íntima de nadie, a pesar de tener informaciones, porque siempre me pareció que era acabar la libertad humana si me metía más en ese tipo de terreno”, declaró el jefe de Estado en la revista ‘Cambio’.

Tras no tener la certeza de lo ocurrido, de inmediato, pidió que se realizaran las investigaciones pertinentes y tomó las medidas de prevención del caso; ante este tipo de escándalos políticos Gustavo Petro manifestó que la familia se convierte en un “blanco excepcional”.

“Es a la Fiscalía a la que le corresponde y tiene todas las garantías de que no va a haber ninguna presión ni nada por el estilo desde el Gobierno en relación a este tipo de procesos. Es ella la que tiene que decidir, no yo. Y en esa medida, el mismo día que hablé con Day y que me alertó, en una reunión del consejo de ministros tomé la decisión de advertirles a todos los ministros y ministras que estaban ahí que no hubiera ningún tipo de relacionamiento con mi hijo”, explicó el presidente.