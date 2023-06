“Financiación de campaña se realizó con préstamos de banca comercial”: Petro

"Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...) yo hice 100 reuniones (...) 15.000 millones de pesos (unos 3,5 millones de dólares), es más, si no es por mí no ganan (las elecciones)", declaró Benedetti a la exjefa de gabinete del Gobierno en uno de los audios.

Luego, en una entrevista exclusiva con Semana publicada este lunes, Benedetti aclaró que él nunca recogió dinero, sino que él consiguió las donaciones necesarias y las mandó a la gerencia.

"No, no es que yo, Vicky, haya recogido plata. Yo nunca recogí plata. Yo pues buscaba gente que le donara. Yo les decía allá pueden ir, allá pueden, allá pueden ir, yo no nada de eso. De hecho una persona me dice: te voy a dar, no sé, en esa época como 2.000 millones de pesos y yo dije: “no, yo aquí no te recibo un peso”. Me advirtió, “dame el teléfono del Gerente”. Le respondí: “tampoco”, porque el día de mañana me iban a decir que yo le dí el contacto. Yo en plata no me meto nada, nada es nada", aseguró el exembajador.