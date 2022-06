Dejo en manos de RTVC los detalles del debate: carta de Petro a Rodolfo

Vale mencionar que Rodolfo Hernández indicó que asistiría al debate, pero bajo ciertas condiciones, como por ejemplo, que los moderadores sean las periodistas Vicky Dávila, Darcy Quinn, Jessica De la Peña y otros 3 periodistas hombres, que se acordarían con el grupo de trabajo de Petro.

Asimismo, dentro de las reglas exigidas por Rodolfo, también especificó algunos temas a tratar, como: campaña sucia de desprestigio de contendores políticos, alianzas politiqueras de los candidatos, uso abusivo de recursos del presupuesto para las campañas, violación de los topes de gastos, fuentes de financiación oscuras de la campaña, contratación de “estrategas”, valores pagados, reputación y antecedentes de esos personajes, entre otros.

Más temprano, Petro, durante su visita a la región del Eje Cafetero, confesó no haber leído las reglas que propuso Hernández. Sin embargo, señaló que no tendrá ningún problema.

“Pues yo no las he leído, pero él puede poner las condiciones que se le dé gana. Yo no tengo ningún problema para asistir al debate”,señaló Petro en declaraciones a medios en ese momento.

Agregó: “Yo voy a Bucaramanga, no tengo ningún problema. Yo he vivido allá, tengo muchos amigos, nosotros vamos a ese debate”.