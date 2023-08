Fuertes críticas al mininterior por tildar de “hipócritas” a gobernadores

El revuelo surgió por las fuertes declaraciones realizadas por el ministro Velasco, quien manifestó que las preocupaciones de los mandatarios departamentales sobre posibles amenazas de violencia e inseguridad estarían ligadas con un “tema electoral”.

“No me parece prudente que los gobernadores en periodo electoral, algunos de ellos con candidato propio, quieran convertir ese tema, que debe ser un tema nacional, en un tema electoral”, afirmó Velasco.

Asimismo, el jefe de cartera envió un duro mensaje indicando que se debe dejar de lado la hipocresía, ya que afirma que los actuales gobernadores tienen “candidato propio”.

“Ah, es que no hay ningún gobernador que no tenga su corazoncito y no tenga su candidato. Hombre, dejemos de ser hipócrita y hablemos las cosas claramente. En este país, quienes estamos en la actividad política, tenemos nuestro corazoncito y cada uno de nosotros empujará para algún lado. Yo les pido a los gobernadores que el tema de la seguridad, más que un tema electoral, sea un tema de debate electoral pausado porque esta responsabilidad es de absolutamente todos”, aseguró el funcionario visiblemente molesto.