Fiscalía votará en contra de política nacional de drogas del Gobierno Petro

Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, reveló que en el Consejo Nacional de Estupefacientes votará en contra de la política nacional antidrogas presentada por el presidente Gustavo Petro.

De acuerdo por Barbosa, será la primera vez en 30 años que el ente investigador mostrará su desaprobación a la propuesta contra el narcotráfico que plantea un mandatario.

“Consideramos que esa política es general, que no corresponde a los elementos que tiene que ver en objetivos, estrategias y acciones claras que demuestren la lucha del Estado contra el narcotráfico y el desmantelamiento de las organizaciones criminales”, explicó Barbosa.

El fiscal general consideró que la propuesta solo establece no desarrolla ninguna política contra el narcotráfico y el crimen trasnacional.

Según el fiscal, en el documento del Gobierno se hace exposición de intenciones loables sobre la trascendencia de proteger a la población vulnerable, incluyendo pequeños cultivadores y consumidores, así como de preservar al medio ambiente.

Sin embargo, dicha visión no satisface la necesidad de contar con un Plan contra las Drogas enfocado en estrategias de lucha contra este fenómeno. Para efectos prácticos, el documento propuesto explica ampliamente que no debe ser parte de la lucha contra las drogas, por ejemplo, la persecución a cultivadores o consumidores, pero no desarrolla cuales sí deben ser las acciones reales del Estado en contra del narcotráfico y el crimen trasnacional, que tanto afecta al país".

"Se desaprueba la política propuesta, en tanto el documento corresponde a un plan social y ambiental, pero que dista de ser una política nacional que establezca lineamientos, estrategias y acciones claras que evidencien el compromiso del Estado en la lucha contra el narcotráfico y el desmantelamiento de las organizaciones criminales que se lucran de ese fenómeno criminal y afectan la seguridad en los territorios", agregó.

En su momento, Petro explicó que su objetivo es idear un programa para que el campesino pueda cultivar aún hoja de coca mientras va plantando el cultivo sustituto que le genere dividendos para subsistir.

“Cuando decimos que no vamos a atacar a un campesino, que le vamos a comprar su cosecha mientras transformamos la región para que se pueda volver productiva en las economías legales, no estamos diciendo que vamos a permitir la cocaína. Al contrario, vamos a capturar a los dueños de la cocaína”, dijo, quien además insistió en hacer revolcón en la política de lucha antidrogas con Estados Unidos, la cual catalogó como un fracaso.

Sin embargo, este argumento no cayó bien en la Casa Blanca, quien mostró reparos a la política de Petro.

“Advertimos a la administración de Petro contra la transición inmediata de una estrategia de erradicación forzada a una voluntaria para controlar el crecimiento de cultivos ilícitos. Sigue siendo importante contar con un programa de sustitución totalmente financiado y bien diseñado antes de pasar a la sustitución como medio principal de control de cultivos”, señaló en ese entonces el Gobierno de Estados Unidos.