Fiscal advierte que nuevo código carcelario beneficiaría a narcotraficantes

Según Barbosa en el texto de la iniciativa se estaría suspendiendo la ejecución de la pena contra grandes narcotraficantes.

“Al país no se le puede hacer trampa, hay que jugar de frente. En el artículo 8 se establece un beneficio de suspensión de ejecución de penas a todos aquellos pequeños cultivadores y yo en ese estoy de acuerdo, no tengo problema con eso, pero no podemos tolerar es que nos digan que se va a beneficiar narcotraficantes de otro nivel conforme a las disposiciones que involucraron en la redacción”, apuntó Barbosa durante la primera discusión pública de esta iniciativa en el Congreso.