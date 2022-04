“No se burlen más de las víctimas”: el mensaje de Fico a exFarc

Señaló que en Colombia hay más de 400 mil miembros de las Fuerzas Armadas víctimas del conflicto armado, que tienen que ser reconocidos como tales. “El país tiene una deuda impagable con todos esos soldados y policías que ofrendaron sus vidas por proteger a nuestros compatriotas, mi solidaridad con sus familias, con los huérfanos y las viudas de los uniformados”, señaló.

Fico Gutiérrez reiteró, una vez más, que votó por el 'sí' en el plebiscito por la paz que refrendaba el Acuerdo de La Habana y ese hecho le da autoridad moral para decirles a los colombianos que, como Presidente de la República, implementará el acuerdo, sin eufemismos.

“No volveré atrás a discusiones que ya no son del caso a debatir. Me comprometo como Presidente, a que no quede ni una sola mujer, ni un solo hombre, que habiendo honrado el acuerdo con apego a la ley, no tenga el apoyo del Estado”.