Fico le pide a Petro explicar reuniones de Córdoba en las cárceles del país

Una alerta envió al país este martes el candidato presidencial Federico Gutiérrez ante los señalamientos que se han producido por las presuntas reuniones entre Piedad Córdoba y extraditables recluidos en las cárceles del país.

Fico en medio de una rueda de prensa mencionó que desde el Pacto Histórico “están armando una ‘tramoya’ de la mayor gravedad para tener influencia en las zonas en donde tienen control territorial los narcotraficantes”.

“Yo quiero alertar al país de una situación muy grave que está ocurriendo y que se suma a la intención de la otra campaña en la que buscan beneficios para corruptos y para violentos a cambio de votos y ahora eso se suma la información que al parecer existe sobre las visitas de Piedad Cordoba a tres extraditables dedicados al narcotráfico en La Picota y que dichas visitas habrían consistido en ofrecer beneficios para que no fueran extraditados”, dijo.

Gutiérrez insistió: “Petro, decíle la verdad al país, no vengás a hacernos creer que no sabías todo este historial de corrupción, Colombia no te cree”.

Además señaló que dichas reuniones estarían encaminadas a “abolir la extradición”.

“El país no se le puede entregar ni a los corruptos ni a los violentos, ni a los narcos. Señora Piedad Córdoba, Gustavo Petro aclárenle al país si se reunió la señora Córdoba con alias gordo lindo, con alias Douglas de una oficina que tanto combatí (…) el diálogo debe ser es con los ciudadanos”, explicó.

Agregó que la campaña fue cogida “con las manos en la masa (…) todo se está descubriendo”.