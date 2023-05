“No se puede ser más provocativamente ignorante”: Fernando Savater a Petro

“No se puede ser más provocativamente ignorante en historia, en ecología, en zoolatría, en economía y hasta en los usos de la cortesía diplomática. Con la cantidad de colombianos de talento que uno ha conocido... Dicen que es el primer presidente de izquierdas que ha tenido el país: o sea que a Colombia se le acabó la suerte”, añadió.

Además, manifestó su temor por la falta de “auténticos rebeldes”.

“En España abundan los Petros y las Petras, cuya diarrea legislativa no sé cómo vamos a sanear. Pero ignoro cuántos Liam tenemos. Temo que falten auténticos rebeldes, sobre todo jóvenes. Cuando un tema da mucho que hablar, lee todo lo que haya que decir”, afirmó.

Esta no es la primera vez que el filósofo expresa su desacuerdo con las opiniones del presidente Petro, pues durante una entrevista para ‘Semana’ en 2018, expresó que el líder del Pacto Histórico “tiene ideas que me parecen un desastre (…) no me gusta nada su planteamiento político”.