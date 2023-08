Lo que dijo Álvaro Uribe sobre solicitud de exámenes médicos a Petro

“Es urgente conocer cuál es el estado de salud del presidente. No es normal que en más de 80 oportunidades haya cancelado la agenda nacional e internacional, y además también se pierda y no se sepa nada de su paradero. La salud del jefe de Estado es de interés público y de primer orden”, indicó Carolina Arbeláez, representante de Cambio Radical, en el momento de la solicitud.

El mismo presidente Petro respondió, horas después de que no asistiera a un evento programado el pasado viernes en Cartagena, que no se puede confundir el no ir a un evento con supuestas enfermedades del mandatario.

"Ahora quieren confundir el que no vaya a un evento a que tengo supuestas enfermedades. No señores, al presidente no lo pueden llevar a groseras encerronas", trinó al respecto Petro.