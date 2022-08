Las propuestas de los candidatos a contralor

Luis Fernando Bueno planteó: "Me caracteriza la independencia, me he presentado en 20 concursos de contralorías regionales, estuve más de 10 años en la Contraloría. Este es un momento importante porque más de 22 millones de colombianos votaron por el cambio, que es fundamentalmente la lucha anticorrupción".

Julio César Cárdenas señaló que "las principal competencia es la de la vigilancia de los recursos públicos, pero eso debe generar un impacto en la sociedad, si el recurso público no cumple esa finalidad no hacemos nada. La vigilancia debe hacerse con tecnología y con participación ciudadana. El control interno debemos articularlo y saber qué pasa con el manejo de los recursos públicos. De menos del 1% es la recuperación de recursos, por eso debemos pensar en pasar las decisiones a la justicia, porque la Contraloría es juez y parte y no estamos cumpliendo el fallo del sistema interamericano".

Andrés Castro expuso: "Me he desempeñado durante 22 años como servidor público y en la docencia. Lo importante es la recuperación de la confianza en las entidades públicas y el control fiscal debe estar enfocado en ello. Fortalecer el control social para que el ciudadano interprete que el control los hacemos todos. Hay que incluir el componente ambiental y social".