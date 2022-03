Las soluciones para la gente no tienen color político: Char

Char señaló que con Gustavo Petro existe una gran diferencia en materia de gestión pública. Dijo que los “resultados” de su gobierno lo diferencian a él de Petro, y que en la actualidad todos hablan de la transformación de Barranquilla y “nadie habla de la Bogotá que él (Petro) lideró”.

“Gustavo fue alcalde de Bogotá y Álex Char fue alcalde de Barranquilla, él tuvo 100 billones de pesos de presupuesto, prometió 1.000 CDI e hizo cuatro, prometió cientos de colegios y solo entregó 8 o nueve. Álex char no prometió ni un solo colegio e hizo 140. Nunca prometí un hospital, pero hice 48, yo nunca prometí pavimentar un vía e hicimos 3 mil tramos viales. Y mi presupuesto fue 10 veces menor. Hoy todos hablan de Barranquilla y nadie de la Bogotá que lideró”, dijo. “Yo no compito con ideologías, sino con resultados. Yo compito con quien hizo y quien no hizo, quien cumplió y quien incumplió”, agregó.

“Esas ideologías se parecen más a una Cuba, a una Venezuela o a una Nicaragua; y ese es el despeñadero en el que Colombia no puede caer. Ese sería el peor de nuestros males; sin embargo, en la contienda no soy yo quien decide, sino el pueblo colombiano”, concluyó.