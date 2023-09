Candidata a Alcaldía de Malambo, imputada por delito de prevaricato

En diálogo con este medio, Orozco Bonett expuso que ha estado dispuesta a colaborar en medio del proceso que se surte a raíz de la demanda presentada en el 2020 por la Procuraduría contra la aprobación del POT.

“No he tenido medida de aseguramiento o algo así. El alcalde en turno no contestó la demanda y eso permitió que se surtiera el proceso. Eso ha llevado a que se adelante un trámite para demostrar que no se configuró ese delito”, indicó.

La aspirante del Partido Liberal dijo, además, que actualmente no cuenta con una inhabilidad para aspirar a la Alcaldía de Malambo: “Mis certificados de Contraloría, Procuraduría y Policía demuestran que no tengo ninguna inhabilidad”.

Al respecto, el abogado José Ignacio Oñoro, defensor de Orozco, expuso que la candidata se encuentra dispuesta a colaborar en el proceso y que existe material probatorio para concluir que su actuación no infringió la ley.

Además, indicó que se encuentran esperando una nueva citación en el marco de este proceso para continuar con la correspondiente defensa.