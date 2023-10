Educación y control político, las banderas de Ucrós, Montalvo e Imitola

Joaquín Montalvo Polo es un gestor social y periodista que por 34 años se desempeñado como director y presentador de espacios noticiosos en diversas emisoras de Barranquilla, Soledad y Malambo, pero paralelamente ha sido un líder comunitario que se ha destacado por su seriedad, responsabilidad, credibilidad y honestidad.

Como candidato al Concejo de Soledad por el Partido Colombia Renaciente, 7 en el tarjetón, propone cumplir cabalmente con la función que se debe realizar el cual es hacer el verdadero control político a la administración de turno, presentar iniciativas de proyectos y hacer un estudio serio de lo que le conviene o no a la sociedad para aprobar o no tales proyectos.

“No ha sido fácil hacer verdadera política porque aún está la mochila en los barrios de Soledad, se pensaba que con dos ex senadores capturados por supuesta corrupción electoral, esto iba a cambiar y no es así, las autoridades no hacen nada para capturar a quienes siguen con esa práctica que tanto daño le hace a la democracia y la participación ciudadana en los procesos electorales”.

Seguidamente señaló: “Nosotros seguimos trabajando limpiamente para crear conciencia en la comunidad para que elija bien, para que nos dé la oportunidad de elegirnos bien y representarlos en la búsqueda de la construcción de una sociedad y estado más justo.