Disciplina de partidos, ¿en riesgo durante las elecciones en el Atlántico?

En medio de la multitud que asistió el pasado jueves a la oficialización de la unión de Alejandro Char y Eduardo Verano en el Gran Salón del Hotel El Prado se pudo observar decenas de pancartas, camisetas y pendones de diversos candidatos que aspiran al Concejo de Barranquilla, a las Juntas Administradoras Locales y la Asamblea del Atlántico por el Partido Cambio Radical.

Lea también: Petro cuestiona decisiones del CNE y pide garantías electorales

Aun entre la amalgama de colores que identifican a estas campañas fue notable la ausencia de algunos aspirantes de la colectividad ‘azul-roja’, a pesar de la convocatoria masiva hecha por parte de sus directivas. El tema no habría tenido trascendencia en la opinión pública, de no ser que –días antes– varios de los no presentes han dado luces alrededor de su respaldo a la campaña de Alfredo Varela por el primer cargo del departamento.

Sergio Barraza, Roberto Rodríguez y Rachid Correa* son algunos de los militantes de Cambio Radical que no estuvieron presentes en el evento y que durante las últimas semanas han tenido cierta cercanía a Varela en algunos recorridos por el departamento. Esto ha encendido las alertas ante una posible falta a la disciplina de la colectividad, una conducta que podría ser castigada severamente.

Por eso, a muchos asistentes no los tomó por sorpresa el llamado hecho por Fuad Char y Alejandro Char para que la colectividad en pleno se vuelque a respaldar las aspiraciones de Verano.

No olvide leer: CNE notificó ante los estrados las resoluciones sobre trámites de revocatoria

Este no es un caso aislado. Durante varias semanas, los integrantes del Pacto Histórico han protagonizado una intensa disputa alrededor para definir su respaldo en la carrera por la Gobernación del Atlántico.

A pesar de que existe un acuerdo de adhesión firmado por –al menos– tres movimientos de esta coalición, algunos líderes de este sector no han ocultado que en las bases no existe unanimidad alrededor del nombre de Alfredo Varela y han empezado a barajar la posibilidad de respaldar a candidatos más afines a su ideología, tales como Verónica Patiño y Raymundo Marenco.

Así se lo aseguró recientemente el senador Pedro Flórez a EL HERALDO. Expuso que algunos sectores se encuentran estudiando el alcance del acuerdo para tomar una decisión.

Asimismo, en el Partido Liberal también se estaría registrando una especie de “fuga”. Según algunos reportes, varios candidatos estarían apoyando de forma indirecta a Alfredo Varela, a pesar de que Eduardo Verano cuenta con el aval de la colectividad.

Leer más: Elecciones 2023: ¿cómo consultar si fue elegido jurado de votación?