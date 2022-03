Viviane Morales se adhiere a la campaña de David Barguil

Señaló que el cordobés “ha sido el candidato más enfático en defender la vida, en rechazar el aborto hasta la semana 24 de gestación y en promover un referendo por la vida”, dijo Morales.

Por su parte, el candidato avalado por el Partido Conservador indicó que le honra recibir el apoyo de la ex dirigente del partido liberal.

“Para mí es muy especial que una mujer de tu talla, de tu talante y de las luchas que has dado hoy apueste por este joven (...) Me emociona y me llena de mucho optimismo tu apoyo. ¡Vamos a dar esa lucha por ese cambio que este país requiere!”, expresó Barguil.