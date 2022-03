¿Cuál debe ser el perfil de las fórmulas vicepresidenciales?

“Yo no tengo afán por ocupar un cargo, mi afán es por lograr un cambio para este país, eso significa un proyecto de construcción colectiva que hemos venido construyendo con el Pacto Histórico desde lo rural, desde las zonas más empobrecidas de Colombia. Más allá del lugar que ocupe, mi prioridad es la gente. Vamos a lograr parir la dignidad para este país y vamos a ir de la resistencia al poder”, dijo Márquez al respecto.

Entre tanto, Gutiérrez, se ha conocido que ha advertido que a pesar del apoyo manifestado por el excandidato Óscar Iván Zuluaga, del partido de gobierno del Centro Democrático, ello no lo obliga a escoger una fórmula del uribismo sino que seguirá en esa búsqueda y escogerá su fórmula con autonomía, independencia y de acuerdo a lo que le convenga al país.

“Rumores van, rumores vienen. Lo cierto es que aún no he definido la persona que me acompañará en la vicepresidencia. Le informaré al país inmediatamente tenga el nombre”.

Y Fajardo ha afirmado que está analizando el nombre de su fórmula y agregó que se trata de una obligación de la coalición de la centro izquierda definirla, ya que llegaron juntos a las consultas.

“Sobre la fórmula vicepresidencial, estoy empezando a darle vueltas y he pensado que ya gané esta etapa, que era la primera, con todo y obstáculos. Yo quiero reiterar que esto debe ser una obligación entre nosotros porque nos presentamos juntos y debemos responderle al país. Debo liderar esa discusión y entender los retos que tenemos”, dijo el exalcalde y exgobernador a la emisora capitalina ‘Caracol Radio’.