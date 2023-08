El tormentoso año de Petro en la Casa de Nariño

A su vez, Patricia Muñoz Yi, directora de Posgrados de Ciencias Políticas de la Javeriana, comenta que “el estilo en el ejercicio del liderazgo, que marca unas diferencias importantes en la forma como el presidente Petro construye las relaciones no solo a nivel interno con su equipo de ministros y funcionarios, sino a nivel externo con los diferentes actores políticos, sociales y económicos con los que debe construir los procesos de gobernanza, acuerdos y diálogos para poder llegar a las decisiones de gobierno, es un estilo marcado por una confianza excesiva, exclusiva, en personas cercanas a sus principios ideológicos, lo que ha llevado a privilegiar en la selección de sus funcionarios más a personas con posiciones políticas similares sobre incluso la capacidad técnica, la experiencia y el conocimiento para asumir carteras políticas o desempeñarse con cierta holgura en el sector específico dentro del cual se le nombra”.

Y el sociólogo Jorge Bolívar Berdugo, catedrático de la Universidad Simón Bolívar, dice que “no se puede negar que Petro es un hombre multifacético, de una gran inteligencia, una llamativa cultura general, tiene el país en la cabeza, es persistente y le pone pasión a las tareas y causas por las que lucha. Cualidades para ser un buen político y líder. Sin embargo, no tiene la empatía necesaria para trabajar con quienes le rodean y más si no pertenecen a su círculo ideológico, no trabaja en equipo y no tiene la capacidad para delegar: todo lo asume él”.