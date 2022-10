EE. UU. está arruinando las economías del mundo: Petro

“Los migrantes creen que allá hay un sueño que los espera y abandonan nuestros países”, agregó Petro. Siguió indicando que “¿y esa gente que los Estados Unidos no quiere? Han puesto ametralladoras, cárceles y muros para que no entren. Son tratados y maltratados cuando llegan allá, si es que llegan vivos y vivas. ¿Cuántos colombianos han muerto en ese éxodo? Ese país que no los quiere tendría que entender que para frenar ese éxodo hay que lograr más prosperidad en nuestras naciones”.

El presidente, referente a este tema, aseveró que Estados Unidos, por su propio política y dimensión de la economía pudiera destruir las economías latinoamericanas pero también puede ayudarlas: “nosotros creemos que ya es hora de ayudar Latinoamérica y al Caribe todo”.