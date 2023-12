¿Cómo llega la reforma a la salud a sus debates en Senado?

Como si fuera poco el lío que tiene la reforma en el Capitolio, se prevén no pocas demandas ante la Corte Constitucional por vicios de forma y fondo.

La primera razón sería la de que se ha debido tramitar, según varios parlamentarios, como ley estatutaria, a través de las comisiones primeras y mayorías calificadas, y no como ley ordinaria por las comisiones séptimas y mayorías simples, debido a que, afirman, se aborda el derecho fundamental a la salud.

Otros detractores aseguran que se debía hacer una consulta previa antes de radicar el proyecto, como sucedió con la reforma al Código Minero que promovió el gobierno de Juan Manuel Santos y que se cayó por falta de este requisito que, dicen, no se equipara a las audiencias públicas que sí surtió el articulado.

Y también argumentan los eventuales demandantes que algunas disposiciones claves no se podían votar en bloque por su importancia o porque no conservaban unidad de materia con otros artículos del mismo bloque, así mismo porque no se habrían leído en su totalidad las centenares de proposiciones sin aval presentadas en los dos debates, también porque en el primer debate se discutió durante un tiempo un texto distinto a la ponencia y porque, finalmente, afirman que los textos leídos algunos no corresponden con los aprobados, entre otros.