“Negociar con violentos es una receta que no funciona”: Centro Democrático

Agregó: “El actual presidente, a diferencia de Santos, no va a conseguir un nuevo mejor amigo, sino que se reencontrará con sus viejos amigos de la izquierda latinoamericana (…) Nos opondremos con determinación a que se sigan golpeando los cimientos del edificio de la justicia. Ya lo quemaron una vez, no permitiremos que pretendan derribarlo, porque si cae la justicia…, cae la democracia”.

Por su parte, la senadora Paola Holguín señaló que su partido continuará en la oposición alertando “los desafíos que aún persisten en la nación”

“Siempre hemos creído que la derrota electoral no puede llevar a la claudicación de los principios (…) No podemos permitir el macartismo que pretende dividirnos entre amigos de la paz y amigos de la guerra. Los casi 50 millones de colombianos anhelamos la paz, pero esta no es posible si no hay justicia y si no se respetan los derechos de las víctimas”.

En la misma línea que la senadora Cabal reiteró su defensa a la fuerza pública: “Tenemos una fuerza pública civilista, supeditada a los controles institucionales y sociales. Ellos no pueden ser equiparados con estructuras criminales ni pueden ser minados en su capacidad”.

Agregó: “Colombia tiene que terminar con la puerta giratoria de procesos de desmovilización y desarme, donde es el Estado el que se somete y claudica ante los criminales, que no pagan por sus fechorías, revictimizan a los ciudadanos y terminan nuevamente delinquiendo. La impunidad siempre termina dando mal ejemplo y generando nuevas violencias.”.

Entre tanto la senadora Paloma Valencia señaló que “un país solo avanza si es capaz de reconocer lo que ha construido”.

“El primer reto que enfrentará el electo gobierno es descubrir que es mucho más fácil criticar y prometer. Construir es lento y difícil”. Valencia señaló que la negociación con los violentos “es una receta tradicional en Colombia que no funciona”. Llamó a su bancada hacer una oposición “argumentada”.