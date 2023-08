Aprobado en segundo debate proyecto para institucionalizar el Día sin IVA

El representante de las negritudes, Miguel Polo Polo, cercano al uribismo, advirtió entonces: "El gobierno Petro viene como una aplanadora que acabará con todo; quitarán el Día sin IVA. Egoístas. Su odio hacia el libre mercado y las importaciones es tan grande que son capaces de joder al colombiano de a pie que esperaba ese día para comprar una TV, nevera o lavadora más barata".

Por su parte, el ex ministro de Hacienda designado, José Antonio Ocampo, le había dicho a este diario sobre el Día sin IVA: "No beneficia realmente al 50% más pobre de la población, que es el objetivo de toda política social redistributiva. E incluso hay una cantidad de productos importados que se venden en ese día, y la baja del IVA es un subsidio, y no entiendo por qué tenemos que subsidiar productos importados".