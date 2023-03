“La idea es que la coalición unifique ponencia de la reforma a la salud”

El presidente de la Cámara, David Racero, del Pacto Histórico, le entregó este miércoles al presidente Gustavo Petro las 20 propuestas modificatorias de la reforma a la salud que recibió a su vez previamente de los partidos en coalición de los liberales, conservadores y La U.

"Lo que sigue ahora es que esta propuesta modificatoria hoy la tendrá en su escritorio el presidente Gustavo Petro, junto con la ministra de Salud, Carolina Corcho. Yo soy garante de esta discusión como presidente de la Cámara, así que me dispongo a ir a la Casa de Nariño a entregar el documento", comenzó explicando Racero.

Así mismo, señaló que el Gobierno estudiará la propuesta "y el objetivo es que en estos dos días tengamos un encuentro con los ponentes y el objetivo final es unificar una sola ponencia para el primer debate, que no lleguen diferentes textos sino que toda la coalición de gobierno, liberales, conservadores, La U, Pacto Histórico, verdes, Comunes, más circunscripciones de paz, más los independientes que han estado con nosotros, lleguemos ya con los acuerdos a la discusión", dijo el parlamentario.

Se mostró confiado Racero en este sentido "de que vamos a llegar a un acuerdo, tendremos la reforma a la salud que el país se merece, y es entendido que hoy nadie se opone a una reforma a la salud: lo que se quiere es mejorarla, hacer lo posible para que haya mejor oportunidad, más especialistas, que haya menos demora, que no haya barreras de acceso, para que la gente no esté de un lado para otro, para que no se le empeore la enfermedad por una falta de atención primaria, así que si colocamos al ciudadano como centro seguramente los partidos de la coalición nos pondremos de acuerdo".

No obstante, reconoció que hay diferencias de fondo entre el proyecto gubernamental y el de la coalición: "Es fundamental en la gestión del riesgo en salud el aseguramiento. Hay una propuesta por parte de los partidos de un aseguramiento mixto, y pues la propuesta inicial habla de un aseguramiento netamente público por parte del Estado, así que en eso nos tendremos que sentar".