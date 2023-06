La conversación que no se tuvo en privado y se volvió pública

En pleno incendio en Palacio, el cual quedó salpicado en una escandaloso caso de interceptaciones ilegales y abuso de poder, Benedetti echó más gasolina al volver a sembrar duda por los dineros que entraron a la campaña de Gustavo Petro, una situación que en su momento impactó negativamente al jefe de Estado luego de que Day Vásquez, expareja sentimental de Nicolás Petro, asegurara que el diputado del Atlántico recibió dineros para el proyecto de su padre por parte de hombres ampliamente cuestionados por líos relacionados con narcotráfico y contrabando.

Gustavo Petro, por su parte, quien es conocido por sus reiterados incumplimientos a las agendas, en la demora a atender alcaldes, empresarios y hasta ministros, jamás pensó que la ‘bomba’ que le explotó a tan solo unos metros de su despacho se diera, entre otras cosas, porque –según Benedetti– Sarabia, la mujer más apegada al reloj del Ejecutivo, lo dejara plantado más de tres horas en Palacio.

“Lo que te estoy diciendo Laura es que ese tratamiento (...) Y ayer el presidente: ‘no, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice 100 reuniones yo (...) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza, (...) veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos, hijueputa”, se escucha a decir a Benedetti en los audios revelados por Semana.

No fue solo la falta de atención a las solicitudes para estar a cargo de un ministerio tras su aburrimiento e impotencia en Caracas lo que hizo entrar en cólera a Benedetti. En medio del ‘niñeragate’, cuando Petro estaba acorralado y necesitaba un par de sacrificios para salvar el nombre de su Gobierno, Laura Sarabia fue la única persona que logró tener un espaldarazo.

Petro eligió un bando entre la discusión de sus dos alfiles. A ella le dedicó palabras cariñosas y elogió su labor cuando anunció su salida; a Benedetti, nada.

El rechazó no paró. Tras la salida a la luz pública de los explosivos y repelentes audios de Benedetti, el presidente volvió a mostrarle su apoyo a su exmano derecha y a apartarse del diplomático atlanticense.