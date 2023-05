Corte Suprema niega tutela presentada por el exsenador Arturo Char

Por lo anterior, la defensa de Arturo Char pidió que "se ordene a la Sala Especial de Instrucción dar trámite al recurso de queja, de conformidad con lo previsto en los artículos 195 y siguientes de la Ley 600 de 2000".

Sin embargo, la Sala Penal de la Corte negó la tutela al considerar que no se le ha vulnerado derecho al debido proceso "porque la Sala de Instrucción que lo investiga no tiene superior funcional y, por tanto, contra sus decisiones no procede apelación ni queja".

En conclusión, la Corte resolvió "negar el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de Arturo Char Chaljub".

Con esta decisión, la investigación por los presuntos delitos de corrupción de sufragante y concierto para delinquir agravado seguirá su marcha en la Corte.