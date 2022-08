“Lo que me ha pedido el Pacto Histórico es que actúe con independencia”

Así mismo, se refirió "a esas personas que votaron en blanco", para afirmarles: "Les voy a mostrar que sí estamos cambiando. A quienes dicen que esto siguió lo mismo, están equivocados: no hubo una repartija burocrática, si el Pacto Histórico respaldó mi nombre no es porque vaya a ser un amanuense del Gobierno. Esa bancada lo que me ha pedido es que actúe con independencia, y les dije que bajo ninguna circunstancia la Contraloría va a perseguir opositores".