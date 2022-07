Conservadores, Cambio y La U no han definido posturas

Pero Cepeda también reconoció que los conservadores están “en un ambiente de entendimiento con todos los partidos políticos y queremos enviar a los colombianos un mensaje de tranquilidad en el sentido de que el Partido Conservador defiende a capa y espada el sector empresarial”.

Para el legislador, no hay unanimismo en el acuerdo y este “no quiere decir mordaza; quiere decir que vamos a debatir y vamos a examinar y proponer modificaciones a los proyectos que presenten y todo lo que no convenga a los colombianos y lo que sintamos que impacte el bolsillo de la clase media, no lo vamos a aceptar, de manera que esto no es unanimismo de ninguna manera”.

Acerca del ministro de Hacienda entrante, José Antonio Ocampo, quien encabeza la anunciada reforma tributaria, el senador dijo que se trata de “un economista serio, no solamente demostrado en lo nacional, sino también en lo internacional, lo que le debe dar tranquilidad también a los colombianos y, por supuesto, coincidimos en que se requiere una reforma tributaria: Hoy estamos violando la regla fiscal, tenemos un alto endeudamiento, pero la vamos a revisar y no vamos a permitir que se toque a los más necesitados”.