Así será el orden del día del 20 de julio en el Congreso en pleno

Entre tanto, sobre los temas de seguridad se informó por parte del Capitolio que el 20 de julio no se encontrarán habilitados los parqueaderos ubicados en el Edificio Nuevo, en sótanos y externo; no está autorizado el ingreso de funcionarios de las Unidades de Trabajo Legislativo, UTL, contratistas, acompañantes y/o visitantes; no está autorizado el ingreso de funcionarios de la Unidad Nacional de Protección, ni los esquemas de seguridad de la Policía Nacional a las instalaciones del sino que solo podrán acompañar a los congresistas hasta el filtro ubicado en la calle 8 con carrera 6 y cada congresista podrá ingresar un familiar a las instalaciones.