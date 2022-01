Comisión de paz del Senado sesionará desde el departamento de Arauca

Debido a la situación de violencia que se presenta en el departamento de Arauca, este martes 1 de febrero la Comisión Accidental de Paz del Congreso viajará a esta zona del país con el objetivo escuchar y denunciar la grave situación humanitaria por cuenta de los enfrentamientos de grupos armados ilegales.

Cabe resaltar que durante los últimos días se ha evidenciado un recrudecimiento de la violencia, la cual ha dejado 27 civiles asesinados, más de 2 mil desplazados y 10 mil familias afectadas. En la audiencia pública convocada, se espera la presencia de los ministros de Interior y Defensa, habitantes de Arauca, organismos internacionales y organizaciones de DD. HH. que han denunciado el incremento de la violencia en esta región del país.

“Arauca necesita ser escuchada. Sus ciudadanos no han tenido ningún espacio para ser escuchados y denunciar la grave situación humanitaria que están enfrentando (…) La negativa del Gobierno de no brindar las garantías para que la Comisión de Paz del Senado sesione en Arauca, demuestra que no hay voluntad para escuchar y dialogar, solo les interesa llevar más militares. La Comisión irá a escuchar y acompañar a los ciudadanos, les diremos que no están solos”, recalcó el Senador por el partido Alianza Verde Antonio Sanguino, Co-presidente de la Comisión de Paz del Senado.