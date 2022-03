Mi vocación de servicio sigue intacta: César Lorduy

Frente a las razones por las cuales considera que por poco no pudo pasar a la cámara alta, señaló:

”Con un portafolio de resultados positivos, que algunos han considerado como extraordinarios, salimos a una campaña, a la que nos dedicamos con alma, vida y corazón, ofreciendo el doble de nuestra capacidad de trabajo a favor de la ciudadanía.

Los análisis que seguramente se harán, permitirán corregir y mejorar lo que por alguna razón no haya funcionado, entre ellas el hecho de que se me haya podido percibir como un ganador anticipado, lo que posiblemente pudo generar exceso de confianza en muchos amigos que de pronto pensaron que ya no era necesario su apoyo”, sostuvo.