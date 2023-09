Juvinao denuncia que fiscal Monsalve la habría grabado sin consentimiento

Hasta el momento solo se ha revelado un audio supuestamente grabado por la fiscal Monsalve donde se escucha a la representante Juvinao hacer declaraciones sobre sus planes a futuro en el puesto.

"Justo necesito hacer dos cámaras y dos senados, esto es 16 años como parlamentaria, justo después me quiero ir a una isla frente al mar (risas) y descansar, y no saber nada de este país, pues ahí sí un poco me tocará a lo Fajardo. Decir 'me voy a ver ballenas'", señala la senadora en el audio.

Aunque la legisladora no dice nada comprometedor en estas grabaciones, varios críticos en redes sociales le pasan factura por lo poco que le importaría el país estando en un cargo público.