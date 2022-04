“En este país no podemos polarizar ni estigmatizarnos”: Carlos Negret

El ex defensor del Pueblo Carlos Negret conversó con EL HERALDO sobre su llegada a la campaña presidencial de Federico Gutiérrez.

Negret además explicó, frente a la tormenta que desató su anuncio, que en el Nuevo Liberalismo ya sabían que él no iba a apoyar a Sergio Fajardo, por lo que no entiende las razones de las molestias en su colectividad.

“El martes pasado en una reunión para evaluar la quemada al Senado le reiteré a Juan Manuel Galán que yo estaba muy contento en el partido y que quería seguir en el Nuevo Liberalismo, pero que no iba a acompañar al doctor Fajardo, no entiendo ahora que tomamos la decisión ese ataque inmisericorde. Yo le traslado una inquietud a los Galán, ¿por qué no me reclamaron en su momento?”.