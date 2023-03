“En el país hay un petrista arrepentido todos los días”

R.

Me preocupa que esta hoja de ruta que plantean no incentiva absolutamente nada. Este es un plan nacional de desarrollo en el que el Gobierno demuestra que no le gusta la ganadería, no le gusta el petróleo, el gas, el comercio, industriales, importaciones, no les gusta nada. Entonces la primera preocupación es que no incentiva nada. Me preocupan las facultades que quiere el presidente que le demos que son ilimitadas, como si fuéramos unos notarios más. Preocupa la creación de nueve nuevos fondos, para manejar autónomamente los recursos, además volando las alcaldías y gobernaciones, eso lo hacen con interés politiquero de empezar ellos a girar plata directamente a una organizaciones para comprarlas digámoslo con la verdad.