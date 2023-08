Cámara aprobó una subcomisión para crear nuevo texto de reforma a la salud

Por su parte, la representante Martha Alfonso, de la Alianza Verde, ponente de la reforma, advirtió que la proposición de su colega "no fue para suspender el trámite legislativo de la reforma. Propuso crear una subcomisión para producir un texto a partir de mesas de diálogo abiertas a la participación ciudadana; esto no subordina el trámite legislativo. La reforma ha surtido su trámite legal, la ponencia de primer debate fue aprobada con el debate parlamentario y la ponencia para segundo debate fue debidamente publicada. Una proposición de una subcomisión que no solicita la suspensión, no subordina el trámite. Hagamos diálogos, produzcamos textos alternativos, llevamos meses haciendo eso por todo el país y con todos los actores, pero eso no suspende trámite ni niega el deber y el derecho de los parlamentarios a debatir un proyecto de ley en curso".

Entre tanto, el representante Andrés Forero, del Centro Democrático, aseveró que con la nueva decisión se enreda y retrasa el trámite de la iniciativa: "La plenaria de la Cámara acaba de aprobar de forma unánime la proposición de Julia Miranda de crear una subcomisión integrada por todos los partidos que realice varias mesas de diálogo nacional antes de votar la reforma a la salud. Se enreda la pretendida 'pupitreada'".