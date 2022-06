Hay que revisar impuestos para reducir exenciones y beneficios: Bonillla

Habló en este sentido de una depuración de activos que aparecen a nombre de empresas y que deberían estar, según el asesor, a nombre de personas naturales.

"Hoy las personas naturales de medianos y altos ingresos no tienen completamente identificados sus ingresos, muchos están subsumidos en gastos de las empresas y no tienen identificados totalmente sus activos, y también están muchos asumidos en las empresas. Eso significa que una de las labores importantes de la DIAN debe hacer es esa depuración. (...) Estamos hablando de los 4 mil más ricos, pero porque ese fue el dato que dio la misión canadiense, que dijo que el uno por mil de los que declaran renta tienen esas dificultades, pero seguramente cuando se depuren activos vamos a llegar no al uno por mil sino al 10 por mil, o sea que pasaríamos a 40 mil más ricos", explicó Bonilla.