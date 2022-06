Petro se mueve al centro y recibe apoyo de líderes de la campaña de Fajardo

El aspirante presidencial Gustavo Petro recibió este miércoles una serie de respaldos que lo acercarían al votante del centro político en el país de cara a la segunda vuelta presidencial.

La primera adhesión de la jornada estuvo a cargo del partido político Alianza Social Independiente (ASI), los cuales, en las instalaciones del Congreso de la República, hicieron oficial que la colectividad se sumó “en pleno a la campaña de Francia Márquez y Gustavo Petro”.

"La ASI ha decidido unánimemente la adhesión a la campaña presidencial del Pacto Histórico. Ante la actual crisis depositamos nuestra confianza a la propuesta de gobierno que representan. Nos unen los mismos objetivo: Paz, dignidad y progreso", dijo Berenice Bedoya senadora de esa colectividad.

Seguidamente, Mabel Lara y un grupo de mujeres líderes del Nuevo Liberalismo también hicieron lo propio y se apuntaron en la candidatura de los líderes del Pacto Histórico. Cabe señalar que Mabel Lara previo al acto oficial habría señalado que la decisión la tomó tras analizar los resultados que obtuvo Petro en el Pacífico y el Caribe.

“El Pacífico habló, el Caribe habló: No más este olvido. No se puede ser indiferente ante semejante realidad política y social. Votar en blanco no es una opción para mí en esta elección; por eso mi voto como mujer negra que viene de esa periferia se lo entrego a Francia Márquez”, dijo Lara.

Además durante el evento agregó: "Este es un momento histórico del voto negro, faltaba más para que nos bajáramos del bus, de la historia de la comunidad afro que está más jugada que nunca".

Entre tanto, Gustavo Petro agradeció los apoyos y se comprometió con la implementación de los acuerdos de paz y el empoderamiento de las comunidades afro.

“Le damos la bienvenida a la Alianza Social Independiente por adherir a nuestra campaña. Nacieron como un cuerpo político indígena que se ha ido ampliando y hoy depositaron su confianza en nuestro proyecto político (...) Las mujeres que hoy nos acompañan gobiernan, tienen poder, no se reducen a ir a servirle al hombre, ese es el cambio real y ese cambio se expresa en la economía y en la sociedad”, dijo Petro en su discurso.

Agregó: "Llegó la hora del cambio, hay que trabajar para que se vuelva una realidad y no se pierda en la historia de Colombia"

El candidato también recibe el respaldo de los senadores Antonio Sanguino y el parlamentario electo Ariel Ávila.