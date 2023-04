Jaramillo debió ser el ministro de Salud desde el día uno: Angélica Lozano

Y en relación con la reforma, se refirió a un tema muy puntual, el de las EPS que dentro de la iniciativa se contempla su desaparición progresiva que de paso a un sistema público como el del ya extinto Seguro Social que tenía a su cargo toda la salud y era administrado en su totalidad por el Estado.

“Aquí se ha juzgado mal al Seguro Social. Yo defiendo al Seguro Social. Cuando no aceptamos que Gaviria que acabara con el seguro social, lo marchitaron, no le dejaron reclutar ningún nuevo paciente, no dejaron ni siquiera que ningún régimen subsidiado entrara al seguro social”, señaló.