“No nos metan en el mismo costal”: Andrea Petro sobre su hermano Nicolás

Así mismo, señaló en diálogo con la revista Cambio que al diputado del Atlántico se le subió la fama a la cabeza y que su padre "está decepcionado".

“Me da rabia porque nosotros no somos así. Pienso que el poder se le subió a la cabeza. Y mi papá, como cualquier padre, está preocupado por su hijo y decepcionado”, aseguró la hija del presidente Petro.

En ese sentido rechazó que su hermano haya procedido sin consultar a su padre y además comentó que la foto no le sorprende. "Yo ya había visto que su novia estaba en la finca de ellos hace unos días, por eso no me sorprende la famosa foto", puntualizó.

Vale mencionar que la foto surge en medio de los pulsos del petrismo por reorganizarse de cara a las elecciones regionales.